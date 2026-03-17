Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că drona rusească care a căzut în această dimineață în satul Tudora reprezintă o „încălcare gravă” a spațiului nostru aerian și o „amenințare gravă” la adresa cetățenilor. Afirmațiile au fost făcute pe pagina sa de X.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „O dronă rusească, găsită astăzi în satul moldovenesc Tudora, a fost evaluată ca transportând explozibili. Aceasta reprezintă o încălcare gravă a spațiului nostru aerian și o amenințare la adresa cetățenilor noștri. Rusia încalcă în mod repetat suveranitatea noastră și pune în pericol viața poporului nostru”.

Mesajul Maiei Sandu/ X

Drona depistată, astăzi, în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă a fost nimicită prin explozie controlată câteva ore în urmă. Acțiunile au avut loc în comun cu geniștii Armatei Naționale.

Potrivit poliției, la moment este exclus orice pericol pentru cetățeni.

Nu este pentru prima dată când o dronă survolează spațiul aerian al Republicii Moldova. Săptămâna trecută, pe 14 martie, o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Pe 25 noiembrie 2025, o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Pe 19 noiembrie, un aparat de zbor asemănător unei drone la fel a survolat spațiul aerian al țării noastre. Atunci, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți – Lesnoe. De la începutul războiului, au fost mai multe cazuri în care drone sau rachete rusești au intrat ilegal în spațiul aerian al țării noastre.