Cât cântărește cea mai mare brânză produsă vreodată în Republica Moldova? Aproape 31 de kilograme! Pentru a o prepara, au fost folosiți 150 de litri de lapte de oaie. Performanța îi aparține unei producătoare de lactate, cu peste 20 de ani de experiență în domeniu. Brânza-record a fost prezentată la Moldexpo, unde vizitatorii au putut nu doar să o admire, dar și să o guste.

„Recordul Moldovei pentru cea mai mare brânză – 30,7 kilograme. Ura! Felicitări!”

Recordul a fost omologat de Iulia Pânzari, reprezentanta Agenției Naționale de Recorduri, care le-a înmânat producătorilor certificatul și medalia. După confirmarea rezultatului, produsul a fost ridicat de la sol cu o dronă agricolă.

Recordul a fost stabilit de o producătoare de lactate din satul Slobozia Mare, cu peste 20 de ani de experiență în domeniu. Potrivit acesteia, cea mai mare provocare a fost colectarea laptelui, în condițiile în care producția de lapte este tot mai mică.

Domnica CĂPĂȚÂNĂ, ANTREPRENOARE „Împreună cu Federația Națională a fermierilor ne-am gândit cumva să promovăm produsele noastre autohtone, pentru că sunt produse naturale, locale, care merită apreciate și promovate la nivel de țară.”

În timp ce unii au rămas impresionați, alții se așteptau la ceva și mai spectaculos.

„Noi de asta și am venit aici, voiam să vedem asta. Este super, sunt bravo.”

„Mă așteptam să fie 100.”

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Brânza, care cântărește aproape 31 de kilograme și a fost făcută din 150 de litri de lapte de oi, a fost tăiată și expusă în pavilionul central al Moldexpo pentru ca fiecare vizitator să o poată degusta.”

„Nota 10!”

Evenimentul a avut loc în cadrul a două expoziții internaționale, inaugurate astăzi: MOLDAGROTECH și FARMER 2026.