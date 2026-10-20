O autocisternă din Republica Moldova, încărcată cu 23.000 de litri de vin, a ajuns într-un șanț în România. Șoferul a rămas blocat în cabină și a fost scos de pompieri. Ministerul Afacerilor Externe au comunicat că s-a autosesizat și confirmă că șoferul implicat este moldovean.

Potrivit Vasluianul, accidentul s-a produs marți dimineață, în apropierea localității Ghermănești, județul Vaslui. Alarma s-a dat în jurul orei 9:15, după ce salvatorii au fost anunțați că autocisterna s-ar fi răsturnat, că există scurgeri de substanțe și că șoferul ar fi inconștient și încarcerat.

Accident în România/ vasluianul.ro

La locul accidentului au intervenit două autospeciale de pompieri și o ambulanță. Ajunși acolo, salvatorii au constatat că autocisterna nu se răsturnase, ci ieșise de pe drum. Cabina camionului s-a înclinat puternic în afara carosabilului, iar o porțiune din parapet a fost ruptă în urma impactului. Autocisterna a rămas la marginea drumului, cu partea din spate pe șosea.

Accident în România/ vasluianul.ro

Șoferul, un cetățean al Republicii Moldova, era conștient, dar nu putea ieși singur din cabină. Pompierii l-au extras și l-au predat echipajului medical. Totodată, aceștia au luat măsuri pentru prevenirea unui incendiu.

Accident în România/ vasluianul.ro

Reacția MAE

În reacție, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova la Iași, au comunicat că s-a autosesizat în legătură cu accidentul rutier produs în care a fost implicat un autocamion de tip cisternă, înmatriculat în Republica Moldova.

Conducătorul autocamionului, care transporta vin spre Iași, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar vehiculul a derapat în afara părții carosabile, oprindu-se în parapetul de protecție.

„Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, iar conducătorul auto nu a suferit leziuni. De asemenea, nu au fost implicate alte mijloace de transport și nu au fost constatate scurgeri din cisternă. Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține legătura cu autoritățile locale și monitorizează situația, fiind pregătit să acorde asistență consulară, dacă aceasta va fi necesară”, au menționat responsabilii de la MAE.