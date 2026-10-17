O dronă a fost descoperită astăzi, în grădina unui localnic din orașul Otaci, raionul Ocnița. Poliția a fost sesizată în jurul orei 15:40 și a intervenit la fața locului, unde a găsit fragmentele aparatului de zbor fără pilot. Potrivit examinării preliminare, drona nu avea încărcătură explozivă.

Specialiștii au stabilit că aparatul are caracteristicile unui quadrocopter profesional, utilizat pentru monitorizare. Acesta era alimentat cu baterii și avea elemente structurale din fibră de carbon, precum și componente electronice deteriorate în urma impactului cu solul.

Fără victime sau pagube materiale

Potrivit informațiilor oferite de poliție, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime și nici pagube materiale.

Specialiștii continuă examinarea fragmentelor pentru a stabili proveniența dronei și circumstanțele în care aceasta a căzut.