O dronă căzută la sol a fost depistată în satul Chiștelnița, raionul Telenești, la o distanță de până la 100 de metri de o locuință. Poliția a fost alertată de un localnic, iar la fața locului au intervenit organele de drept, care au izolat zona pentru a preveni eventualele riscuri.

Tatiana DemianElisa Bolduratu
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Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost raportate victime.

Polițiștii asigură securitatea perimetrului, în timp ce specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției se deplasează la fața locului pentru a examina aparatul de zbor și a stabili toate circumstanțele incidentului.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie de dronă, să nu o atingă și să nu manipuleze eventualele fragmente sau alte obiecte suspecte. Oamenii sunt rugați să păstreze distanța și să evite zona până la încheierea verificărilor.

Drona a survolat anterior spațiul aerian al Republicii Moldova

Contactați de PRO TV, reprezentanții Ministerului Apărării au confirmat că drona găsită în satul Chiștelnița, raionul Telenești, este aceeași care a survolat anterior spațiul aerian al Republicii Moldova, după care, la ora 14:12, a dispărut de pe radar în apropierea localității Meșeni, raionul Rezina.

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Spațiul aerian al Republicii Moldova - încălcat în repetate rânduri

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.

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