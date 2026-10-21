O femeie de 58 de ani din Chișinău a rămas fără 145.000 de lei din economiile personale, după ce a fost înșelată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai companiei Orange. Suspecții au convins-o că pe numele ei ar fi fost contractate credite bancare care trebuiau achitate și au determinat-o să le transmită banii prin intermediul unui curier.

Potrivit Poliției, cazul a avut loc pe 8 octombrie, însă victima l-a raportat ulterior organelor de drept.

I-au spus că are credite bancare și au convins-o să le dea banii

Femeia ar fi fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai companiei Orange. Sub pretextul că pe numele acesteia ar fi fost contractate credite bancare care necesitau achitare, suspecții au determinat-o să le transmită 145.000 de lei.

Victima a dat curs solicitărilor și a trimis banii prin curier, fără să știe că ar putea fi vorba despre o schemă de escrocherie. Astfel, femeia a rămas fără economiile personale.

Poliția nu a oferit, deocamdată, informații despre identificarea persoanelor implicate sau despre recuperarea prejudiciului.

Alte 59 de tentative de escrocherie, dejucate

Deși în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică, datorită vigilenței cetățenilor, alte 59 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a provoca prejudicii.

Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență atunci când sunt contactați telefonic de persoane care le solicită bani sub diferite pretexte sau le comunică informații alarmante despre presupuse credite, datorii ori tranzacții bancare.

Oamenii sunt sfătuiți să nu transmită bani unor persoane necunoscute, să verifice informațiile direct la instituția invocată și să sesizeze imediat poliția dacă suspectează o tentativă de fraudă.