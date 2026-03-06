O femeie din Ucraina a fost reținută și plasată în arest pentru 30 de zile, după ce a fost prinsă în flagrant cu peste 400 mii lei, bani obținuți prin escrocherii, la Bălți.

Potrivit Procuraturii, la 2 martie 2026, membrii unui grup infracțional specializat în escrocherii au contactat telefonic un locuitor al municipiului Bălți, inducându-l în eroare prin comunicarea unor informații false și solicitând transmiterea unor sume de bani.

Pentru a intra în posesia banilor, la domiciliul victimei s-a deplasat o femeie, originară din Ucraina, care urma să ridice 33 600 lei și 18 710 euro, echivalentul a 378 327 lei, suma totală constituind 411 927 lei.

În momentul transmiterii banilor, aceasta a fost reținută în flagrant.