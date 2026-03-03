O femeie de 58 de ani a fost transportată în stare gravă la spital, după ce a fost lovită de o mașină, la Ocnița.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat astăzi, în localitatea Bîrnova. O femeie de 32 de ani, aflată la volanul unui automobil, deplasându-se pe un sector de drum acoperit cu polei, în timp ce traversa un podeț, ar fi pierdut controlul volanului.



Astfel, mașina a derapat pe contrasens și a lovit un pieton, o femeie de 58 de ani, care se deplasa pe marginea drumului, din sens opus.



În urma impactului, aceasta a fost transportată la spital, fiind internată în secția de reanimare.



Șoferița nu consumase alcool.