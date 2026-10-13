Un bărbat de 55 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că ar fi întreprins acțiuni cu caracter sexual față de o fetiță de 9 ani din raionul Hîncești. Cazul este investigat de poliție, după ce autoritățile au fost sesizate pe 13 octombrie despre un incident care s-ar fi produs cu patru zile mai devreme.

Potrivit informațiilor preliminare, fetița ar fi fost abordată pe stradă de bărbat, care este vecin al familiei sale. Ulterior, acesta ar fi întreprins acțiuni cu caracter sexual față de copil.

Suspectul, reținut pentru 72 de ore

După recepționarea sesizării, polițiștii au întreprins măsuri operative, iar bărbatul a fost reținut la scurt timp.

Organele de drept continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-ar fi produs incidentul și pentru a documenta cazul conform prevederilor legale.

Deocamdată, informațiile prezentate de poliție sunt preliminare, iar circumstanțele exacte ale cazului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.