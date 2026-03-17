Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm descoperirea unei drone cu potențial exploziv în apropierea satului Tudora, calificând incidentul drept „o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale” a Republicii Moldova.

Autoritățile de la Chișinău subliniază că astfel de situații sunt inacceptabile. Potrivit instituției, toate structurile competente sunt mobilizate pentru a evalua riscurile și pentru a elimina pericolul în condiții de maximă siguranță.

În același timp, oficialii dau asigurări că sunt întreprinse toate măsurile necesare pentru protejarea populației, iar intervențiile din teren sunt coordonate astfel încât să prevină orice risc major.

Drona depistată astăzi în satul Tudora, raionul Ştefan Vodǎ, la aproximativ 500 de metri de linia de frontieră, are explozibil. Aparatul urmaeză să fie detonat controlat de specialiștii Secției tehnico-explozivă.

Cu câteva ore în urmă, Poliția de Frontieră a a anunțat că fragmente de dronă au fost descoperite în satul Tudora, situat la aproximativ 500 de metri de linia de frontieră. La fața locului au intervenit echipele de Gestionare a Obiectelor Explozive (GOI), care acționează în prezent pentru evaluarea și neutralizarea obiectului.

În această dimineață un aparat de zbor asemănător unei drone de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Obiectul aerian a fost detectat la o înălțime de până la 150 m, survolând spațiul aerian al Republicii Moldova în sectorul menționat, ulterior deplasându-se în direcția localității Căplani.

Nu este pentru prima dată când o dronă survolează spațiul aerian al Republicii Moldova. Săptămâna trecută, pe 14 martie, o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Pe 19 noiembrie, un aparat de zbor asemănător unei drone la fel a survolat spațiul aerian al țării noastre. Atunci, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți – Lesnoe.

La scurt timp după cele întâmplate, Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la ministerul de Externe. De la începutul războiului, au fost mai multe cazuri în care drone sau rachete rusești au intrat ilegal în spațiul aerian al țării noastre.