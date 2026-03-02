O mamă și fiul ei au fost transportați la spital cu arsuri la picioare, după ce femeia a pus la încărcat în casă o baterie de bicicletă electrică, care ulterior a luat foc și a exploadat, în stânga Nistrului.

Potrivit miliției transnistrene, totul s-a întîmplat ieri, în localitatea Dnistrovok. Bateria de bicicletă a fost pusă la încărcat în holul casei. Ulterior, aceasta a luat foc și a aruncat în aer o fereastră a bucătăriei.

Femeia, împreună cu fiul ei a încercat să iasă pe ușa de la intrare, însă nu au putut să o deschidă. Au fost nevoiți să alerge într-o altă cameră pentru a deschide o fereastră și a chema ajutor.

În timp ce așteptau pompierii, vecinii au spart ușa de la intrare și au început să stingă flăcările.

La moment, femeia se află la terapie intensivă la Spitalului Clinic Republican, iar băiatul la Centrul Republican pentru Mamă și Copil.

Explozie într-o casă din stânga Nistrului/ Telegram