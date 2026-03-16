O femeie de 38 de ani și fetița ei de 10 ani au fost transportate la spital în urma unui accident în stânga Nistrului.

Potrivit miliției transnistrene, totul s-a întâmplat ieri după amiază, în apropiere de Grigoriopol. Femeia, care se afla la volanul mașinei, a pierdut brusc controlul volanului, iar din această cauză mijlocul de transport a ieșit de pe drum și s-a răsturnat.

În mașină se mai afla soțul și încă un copil de al lor.

În urma impactului, femeia și fetița ei au suferit traumatisme și au fost transportate la spital.

Investigația pe caz continuă.

