Un nou avertisment de la poliție! Cu ajutorul inteligenței artificiale, escrocii pot crea apeluri video în care folosesc imaginea și vocea unei rude sau a unei persoane apropiate pentru a cere bani ori date personale. Între timp, un tânăr a fost reținut pentru că ar fi înșelat mai multe victime, în valoare de aproape 200 de mii de lei.

Un tânăr de 20 de ani, originar din Ucraina, a fost reținut la Chișinău, fiind suspectat că ar fi avut rol de curier într-un grup specializat în escrocherii. Ar fi luat de la victime bani obținuți prin înșelăciune, în valoare de aproximativ 195 de mii de lei.

Potrivit poliției, suspectul ar fi avut rolul de curier în cadrul grupului. După ce lua banii de la victime, îi transmitea altor membri ai grupului. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul poate primi o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani.

„-Mă auzi? Sunt Maria.

-Da, Maria, ce ai pățit?

-Am avut un accident! Am nevoie de bani acum. Mă ajuți?

-Sigur! Spune cum.”

Cu ajutorul inteligenței artificiale, escrocii pot crea apeluri video în care folosesc imaginea și vocea unei rude sau a unei persoane apropiate pentru a cere bani ori date personale.

Chiar dacă vezi și auzi o persoană cunoscută, nu te grăbi să trimiți bani, recomandă poliția. Verifică informația contactând direct persoana respectivă.

Dacă suspectezi o tentativă de escrocherie, sună la 112.