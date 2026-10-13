O nouă parcare de captură, cu o capacitate de 250 de locuri, este amenajată pe strada Grădina Botanică din sectorul Botanica al Capitalei. Proiectul include și reabilitarea aleilor pietonale, a pistei pentru bicicliști și a iluminatului stradal pe segmentul dintre bulevardul Dacia și strada Sarmizegetusa.

În prezent, se construiesc cinci parcări de captură. Acestea sunt destinate șoferilor care își vor putea lăsa automobilele la intrarea în oraș sau în zonele prevăzute și își vor continua deplasarea cu transportul public, precum autobuzul sau troleibuzul.

Autoritățile municipale susțin că dezvoltarea parcărilor de captură urmărește să încurajeze utilizarea transportului public și să reducă numărul automobilelor care circulă prin capitală.