O tânără originară din Republica Moldova a ajuns în echipa Irinei Rimes, după ce a impresionat-o cu vocea sa pe scena de la „Vocea României”. Tot în ediția de aseară, două concurente au adus atmosfera Eurovision în platou.

Are 17 ani, este originară din Republica Moldova și își construiește viitorul în muzică la București. Ștefania Gurscaia a urcat pe scena de la „Vocea României” cu piesa „Stand Up”, iar prestația sa a convins-o pe Irina Rimes să apese butonul. Tânăra a mărturisit că își dorea să ajungă tocmai în echipa artistei din Republica Moldova.

„S-a întors Irina Rimes.”

Tot în ediția de aseară, două concurente au urcat pe scenă cu piese care s-au clasat în primele trei locuri la Eurovision.

Audițiile pe nevăzute au ajuns la cea de-a șaptea rundă, dar mai sunt concurenți pregătiți să urce pe scenă și să-i convingă pe antrenori. După încheierea acestei etape, urmează confruntările, în care concurenții din aceleași echipe se vor lupta pentru un loc în etapa următoare.