O viață cât un secol. S-a născut când casele erau luminate cu opaițul, iar acum trăiește într-o eră marcată de inteligența artificială. În pofida tuturor acestor schimbări, mătușa Iuliana din satul Mereni a rămas aceeași chiar și după 100 de ani: senină, iubitoare și cu o mare poftă de viață. Legendara urare „să trăiești 100 de ani!” a prins-o în mijlocul celor mai dragi oameni: copiii, nepoții, strănepoții și chiar un stră-strănepot.

„Iar acum am ajuns la 100 de ani și nici nu m-am așteptat.”

„Astăzi avem o zi foarte importantă pentru familia noastră. Mama noastră a împlinit 100 de ani.”

„Ea este un model al familiei noastre.”

La Mereni, timpul a clădit un secol de amintiri în sufletul mătușii Iuliana. Era anul 1926 când a venit pe lume. Și ei îi este greu să creadă că de atunci s-au scurs 100 de ani.

Iuliana POSTICĂ, OMAGIATĂ: „Mă simt foarte bine la 100 de ani. Am trecut prin multe greutăți, și bine și rău. Iar acum am ajuns la 100 de ani - nici nu m-am așteptat. Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge la o sută de ani!"

Pentru mătușa Iuliana, longevitatea nu se măsoară doar în ani, ci și în puterea de a-i trăi, de a trece prin toate provocările și de a-i păstra alături pe oamenii dragi.

Iuliana POSTICĂ, OMAGIATA: „Am bucurie de la toți: copiii, nepoții, strănepoții, toată lumea dar și televiziunea care a venit și ne-am adunat aici.”

Margareta GRIGORIȚĂ POSTICĂ, FIICA: „Mama are 6 copii, 4 fii și două fiice, 14 nepoți, 14 strănepoți și un stră-strănepot, care are un an, Sebastian.”

Are 35 de descendenți, iar dacă ar fi venit cu toții, abia de-ar fi găsit o bucățică de loc liber în ogradă.

Sava POSTICĂ, FIUL: „Eu sunt cel mai mic copil din familie. Am avut ca scop ca mama să ajungă la 100 de ani și mă bucur că a ajuns.”

Ion POSTICĂ, FIUL: „La mulți ani mamă! Să trăim și să ne bucurăm de viață!”

A venit să-i ureze la mulți ani și nepotul Marin, cărunt deja și el.

Marin CIOBANU, NEPOT: „Mă bucur foarte mult că fac parte din acest neam, iar bunica Uliana este o bibliotecă de informații adevărate și de istorie.”

Iar strănepoții au impresionat-o pe centenară printr-un moment emoționant.

„Sunt foarte bucuros să o am pe străbunica mea alături.”

Au răsunat felicitări de peste mări și țări.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „După ce s-au urat felicitările și s-au transmis gânduri bune, secolul de viață al mătușii Uliana a fost sărbătorit aici, în curte. Masa de sărbătoare a reunit toate rudele.”

Ion POSTICĂ, FIUL: „Toată familia s-a decis să ne adunăm la casa părintească. Această casă care este contruită de familia Postică.”

În ziua în care mătușa Uliana a pășit în al doilea secol de viață, a primit și o diplomă de onoare din partea Primăriei Mereni, fiind singura centenară din sat.