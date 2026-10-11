Un obiect asemănător unei drone a fost depistat în apropierea localității Geamăna, raionul Anenii Noi, după ce, în noaptea de 10 spre 11 octombrie, locuitorii din zonă ar fi auzit un sunet similar celui produs de o dronă, urmat de o explozie.

UPDATE 10:28 Poliția a publicat o imagine cu fragmentele găsite în apropierea localității Geamăna.

„Aparatul de zbor ar fi căzut și ar fi explodat într-o pădure din extravilanul satului Geamăna. Victime nu au fost raportate. Specialiştii Secției tehnico-explozivǎ a Poliției urmează să examineze obiectul și să stabilească toate circumstanțele", explică inspectoratul General al Poliției.

Fragmente de dronă/ Facebook

Potrivit ministerului Apărării, echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-au deplasat la locul exploziei. În urma verificărilor, obiectul a fost localizat în apropierea localității Geamăna.

Autoritățile precizează că sistemele de supraveghere aeriană ale Republicii Moldova, precum și cele de sprijin, nu au înregistrat survolări neautorizate ale spațiului aerian național în perioada respectivă.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Drone tot mai des în spațiul aerian al Republicii Moldova: Unele ajung la sol și explodează

În ultima perioadă, incidentele cu drone în Republica Moldova au devenit tot mai frecvente. Au fost raportate mai multe cazuri de survolare a spațiului aerian național, iar unele drone sau fragmente ale acestora au ajuns pe teritoriul țării, fiind depistate în diferite localități. În unele situații, prăbușirea aparatelor a fost urmată de explozii, ceea ce sporește îngrijorările privind siguranța populației, în contextul războiului din Ucraina.

Maia Sandu: Moldova își consolidează apărarea aeriană

Săptămâna trecută, președintele Maia Sandu a spus că Republica Moldova își va consolida în continuare apărarea aeriană, în condițiile în care numărul încălcărilor spațiului aerian de către drone este în creștere. Șefa statului a mai declarat că autoritățile sunt îngrijorate și că vor continua investițiile în acest domeniu, cu sprijinul partenerilor externi, în special al Uniunii Europene.

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