Un bărbat de 49 de ani a fost găsit, ieri, fără suflare, după ce a fost înjunghiat, într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.

Potrivit poliției, tragedia a avut loc noaptea trecută.

Ajunși la locul faptei, a fost găsit corpul neînsuflețit al bărbatului.

A fost stabilit că victima a fost înjunghiată de mai multe ori cu un obiect ascuțit, în urma unui conflict. După crimă, suspectul a fugit.

Ulterior, polițiștii l-au găsit pe atacator, un bărbat de 31 de ani.

Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru omor, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.