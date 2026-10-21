Un bărbat de 59 de ani din raionul Cimișlia a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce și-a omorât în bătaie iubita. Acesta mai fusese condamnat pentru violență în familie asupra aceleiași femei.

Andreea Hioară
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

Potrivit Procuraturii Generale, crima a avut loc în noaptea de 26 mai, la domiciliul comun al celor doi, într-o localitate din raionul Cimișlia. Bărbatul a lovit-o de mai multe ori pe tot corpul. 

În urma rănilor grave, victima a murit pe loc. 

Ce probe au prezentat procurorii

Deși bărbatul nu și-a recunoscut vina, procurorii au prezentat în instanță mai multe probe, printre care rezultatele expertizelor medico-legale, histologice și genetice.

Bărbatul se afla la evidența poliției ca agresor familial și fusese condamnat anterior pentru violență în familie asupra aceleiași femei.

Condamnat la 18 ani de închisoare

Bărbatul a fost condamnat la 18 ani de închisoare. De asemenea, acesta trebuie să achite statului cheltuielile pentru efectuarea expertizelor, în valoare de peste 100.000 de lei.

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google