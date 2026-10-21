Un bărbat de 59 de ani din raionul Cimișlia a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce și-a omorât în bătaie iubita. Acesta mai fusese condamnat pentru violență în familie asupra aceleiași femei.

Potrivit Procuraturii Generale, crima a avut loc în noaptea de 26 mai, la domiciliul comun al celor doi, într-o localitate din raionul Cimișlia. Bărbatul a lovit-o de mai multe ori pe tot corpul.

În urma rănilor grave, victima a murit pe loc.

Ce probe au prezentat procurorii

Deși bărbatul nu și-a recunoscut vina, procurorii au prezentat în instanță mai multe probe, printre care rezultatele expertizelor medico-legale, histologice și genetice.

Bărbatul se afla la evidența poliției ca agresor familial și fusese condamnat anterior pentru violență în familie asupra aceleiași femei.

Condamnat la 18 ani de închisoare

Bărbatul a fost condamnat la 18 ani de închisoare. De asemenea, acesta trebuie să achite statului cheltuielile pentru efectuarea expertizelor, în valoare de peste 100.000 de lei.