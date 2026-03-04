Otilia Dandara este noul rector al Universității de Stat din Moldova, ales în urma concursului desfășurat la data de 3 martie, în conformitate cu Regulamentul privind modul de alegere a rectorului USM.

Astfel, potrivit instituției, în urma numărării și validării voturilor exprimate de membrii comunității academice cu drept de vot, rezultatele obținute de candidați sunt următoarele:

-Otilia DANDARA – 796 voturi;

- Florentin PALADI – 631 voturi;

- Dumitru DODUL – 39 voturi.



La scrutin au participat 1483 de alegători.



Astfel, în urma scrutinului, a fost aleasă în funcția de Rector al Universității de Stat din Moldova Otilia Dandara, mandat care urmează a fi confirmat în condițiile legii și ale Regulamentului privind modul de alegere a rectorului USM.