Bucătarul-șef Oxana Crețu, considerată una dintre cele mai apreciate moldovence din gastronomia europeană, a povestit în cadrul podcastului realizat de Lorena Bogza despre parcursul său profesional în Franța, experiența de a găti la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și provocările pe care le întâmpină atunci când încearcă să dezvolte gastronomia din Republica Moldova.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Tu ești ambasadorul gastronomic al Republicii Moldova, un titlu pe care ți l-a acordat ministrul Culturii acum 2 ani, anul 2024, un an și ceva de când l-ai obținut, ce înseamnă acest titlu?”

Oxana CREȚU, BUCĂTAR-CHEF: „Cred că și acest titlu merită să fie definit. Nu știu exact care este rolul meu. La început era vorba mai mult de a educa, de a organiza evenimente acasă și de a aduce tehnici noi pentru a dezvolta gastronomia de acasă”

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „De ce? Ce nu merge?”

Oxana CREȚU, BUCĂTAR-CHEF:„De fiecare dată când am inițiat ceva am dat cu capul în perete, adică m-am lovit de realitate”.

Potrivit acesteia, una dintre problemele majore este faptul că proprietarii de restaurante subestimează gusturile consumatorilor.

Oxana CREȚU, BUCĂTAR-CHEF: „Proprietarii sau cei care au o afacere în domeniu subestimează consumatorul și spun că oamenii vor să mănânce doar ceea ce mănâncă toată lumea acum și că probabil nu este gata poporul pentru altceva. Dar eu văd că toată lumea merge în străinătate și știe ce este un restaurant gastronomic.”

Chef-ul este cunoscut pentru modul în care combină ingredientele și tradițiile culinare franceze cu produse din Moldova, inclusiv flori și ierburi sălbatice, pe care le transformă în elemente artistice în farfurie.

Un moment important din cariera sa a fost invitația de a găti pentru Jocurile Olimpice de la Paris, unde a creat meniul pentru invitații aflați în zona Turnul Eiffel.

Oxana CREȚU, BUCĂTAR-CHEF: „Am primit un email în care eram întrebată dacă nu doresc să particip. Cum să nu doresc? A fost ceva extraordinar, mai ales că eu am semnat meniul pentru cei care au fost lângă Turnul Eiffel.”

Oxana Crețu spune că ascensiunea sa în gastronomia franceză a început după vizita unui critic culinar al revistei Le Figaro, venit la Bordeaux pentru a identifica noul val de bucătari ai orașului.

Oxana CREȚU, BUCĂTAR-CHEF: „Prima pagină a revistei eram eu. Și a scris că «Oxana Crețu e moldoveancă și nu îi e frică de nimic»”

Podcastul integral îl puteți urmări pe pagina de YouTube a PRO TV.