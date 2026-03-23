Ieri, mai multe păsări moarte au fost observate pe suprafața și pe malul râului Nistru, în localitatea Pohrebea, raionul Dubăsari. Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale.

În imaginile publicate, se văd mai multe cadavre de păsări, atât pe suprafața râului, cât și pe malul acestuia. Deocamdată, nu se cunoaște dacă păsările au murit din cauza poluării Nistrului cu substanțe petroliere sau din alte motive.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la ministerul Mediului ne-au spus că investighează cazurile și vor reveni cu detalii.

Când a început poluarea râului Nistru?

Contaminarea râului Nistru cu substanțe de origine petrolieră a avut loc în urma atacului militar al Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk din Ucraina, din 7 martie. Primele pete de ulei au fost observate la noi în țară pe 10 martie.

În acest context, pe 15 martie, Guvernul s-a convocat într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău, dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

Potrivit ecologiștilor, situația de pe râu este cea mai gravă catastrofă ecologică din țara noastră, din ultimii 40 de ani. Aceasta vine într-un context în care râul Nistru și așa era poluat, având un debit mic de apă.

