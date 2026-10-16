Patru cetățeni ai Indiei au fost prinși în flagrant de polițiștii de frontieră în timp ce pregăteau traversarea ilegală a râului Prut, cu ajutorul unei bărci gonflabile, pentru a ajunge din Republica Moldova în România. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi apelat la persoane suspectate că fac parte dintr-o organizație criminală specializată în organizarea migrației ilegale și ar fi plătit între 2.000 și 5.000 de euro pentru a ajunge într-un stat al Uniunii Europene.

Cei patru au fost identificați în zona de frontieră, pe direcția localităților Ghioltosu, din Republica Moldova, și Rânzești, din România. Pentru depistarea acestora, polițiștii au utilizat mijloace tehnice speciale și sisteme aeriene de observare cu termoviziune.

Cazul a fost documentat de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în comun cu reprezentanții Inspectoratului General pentru Migrație și în coordonare cu Procuratura Cahul, Oficiul Cantemir.

Ar fi plătit mii de euro pentru a ajunge în Uniunea Europeană

În urma investigațiilor, s-a stabilit că cetățenii indieni au intrat legal în Republica Moldova prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Ulterior, aceștia ar fi fost ghidați de persoane suspectate de implicare într-o organizație criminală care s-ar ocupa de organizarea migrației ilegale.

Potrivit datelor acumulate în cadrul anchetei, fiecare dintre cei patru ar fi achitat între 2.000 și 5.000 de euro pentru a ajunge într-un stat al Uniunii Europene.

Ce riscă persoanele implicate

Cazul este cercetat în baza articolului 362¹, alineatul (3), litera a) din Codul penal, care vizează organizarea migrației ilegale de către un grup criminal organizat sau o organizație criminală. Pentru această infracțiune, legislația prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 12 ani sau o amendă de la 6.000 la 8.000 de unități convenționale.

Cei patru cetățeni indieni au fost preluați de Inspectoratul General pentru Migrație, iar instanța de judecată a dispus plasarea lor în custodie publică. Aceștia au fost transferați la Centrul de plasament temporar al străinilor și urmează să fie îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova sub escortă. Totodată, le va fi aplicată interdicția de a intra în țară pentru o perioadă de cinci ani.

Poliția de Frontieră anunță că va continua acțiunile de prevenire și combatere a migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere.