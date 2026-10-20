Patru cetățeni străini, trei femei și un tânăr, au fost trimiși în judecată pentru contrabandă cu peste 13,4 kg de droguri, destinate vânzării. Substanțele interzise, de opt tipuri, ar fi fost transportate inclusiv din Polonia, ascunse în jucării de pluș și într-o mașină de jucărie.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, două femei din Ucraina de 34 și 41 de ani, primeau drogurile la Chișinău, le porționau în doze și le plasau în ascunzișuri din oraș, de unde urmau să fie preluate de clienți.

Transportarea unui colet din Varșovia ar fi fost organizată prin punctul de trecere a frontierei Costești–Stânca de doi conaționali, o tânără de 20 de ani și un băiat de 17 ani, care ar fi acționat în calitate de complici. Drogurile erau camuflate inclusiv într-o mașină de jucărie, învelită în peliculă alimentară și ambalată într-o cutie de carton.

Peste 13,4 kg de droguri, ridicate de polițiști

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat peste 13,4 kg de cocaină, PVP, mefedronă, clofedronă, MDMA, MDMB, ketamină și metamfetamină. Potrivit procurorilor, cele două femei ar fi filmat drogurile scoase din jucărie și ar fi transmis înregistrarea organizatorului grupării.

Urmărirea penală continuă în privința altor presupuși membri ai grupului criminal organizat. Cei patru ar putea sta la închisoarea de la 7 la 15 ani, iar drogurile ridicate urmează să fie nimicite după pronunțarea sentinței.