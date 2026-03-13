Patru dintre cei șapte profesori turci extrădați ilegal din Republica Moldova în 2018 au fost eliberați din închisorile turcești, potrivit informațiilor prezentate în premieră la cea de-a 1553-a reuniune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, dedicată monitorizării executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Până acum se cunoștea doar despre eliberarea unuia dintre profesori, scrie europalibera.org.

Cei patru cetățeni turci care pot reveni în Moldova fără restricții sunt:

Müjdat Çelebi, fost director financiar al rețelei de licee „Orizont”;

Riza Doğan, director al Liceului „Orizont” din Durlești;

Mehmet Feridun Tüfekçi, director al Liceului „Orizont” din Ceadîr-Lunga;

Sedat Hasan Karacaoğlo, adjunct al directorului general al rețelei „Orizont”.

Comitetul de Miniștri a subliniat că autoritățile moldovene trebuie să continue eforturile diplomatice pentru a clarifica situația lui Yasin Özdil, PR-director al rețelei „Orizont” în 2018, și să faciliteze revenirea sa în Moldova pentru executarea eventualei sentințe, dacă acesta va dori. Anterior, în octombrie 2020, fusese eliberat și Hüseyin Bayraktar, care a revenit ulterior în țară.

Oficialii europeni au solicitat, totodată, autorităților de la Chișinău să finalizeze ancheta privind extrădarea profesorilor și să prezinte rezultatele concrete ale investigației începută în 2022, vizând identificarea tuturor persoanelor implicate, inclusiv funcționari de rang înalt. Răspunsul autorităților este așteptat până pe 12 septembrie 2026.

Pe 6 septembrie 2018, șapte angajați ai liceelor moldo-turce „Orizont” au fost reținuți și expulzați în aceeași zi în Turcia, cu o cursă charter, fiind predați serviciilor speciale turcești. Mulți dintre ei trăiau în Moldova de peste 20 de ani și solicitaseră azil, invocând temeri de persecuții.

În Turcia, aceștia au primit pedepse între 7 și 12 ani de închisoare, pentru presupuse legături cu Fethullah Gülen, considerat responsabil de tentativa de lovitură de stat din 2016. În 2019, CEDO a constatat că autoritățile moldovene au încălcat drepturile profesorilor și a obligat statul să acorde despăgubiri.

Singura persoană trasă la răspundere în Moldova pentru acest caz a fost fostul șef SIS, Vasile Botnari, amendat în 2021 cu 88.000 de lei pentru abuz de serviciu. Judecătorul a motivat că nu a fost aplicată pedeapsă penală, deoarece Botnari și-a recunoscut vina și a restituit statului 125.000 de euro, plătiți familiilor profesorilor, precum și 348.000 de lei pentru zborul charter.

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei subliniază că o anchetă completă și transparentă este esențială pentru prevenirea unor încălcări similare și pentru transmiterea unui mesaj clar de toleranță zero față de detenția arbitrară și transferurile ilegale.

La 11 iunie 2019, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis ca autoritatile moldovene au incalcat drepturile cetatenilor turci la libertate si securitate, precum si la respectarea vietii de familie, obligand statul nostru sa le achite cate 25 de mii de euro fiecarei familii. Mai multe voci au afirmat ca expulzarea profesorilor turci ar fi fost o recompensa oferita Turciei in urma unei intelegeri dintre presedintele turc, Recep Erdogan cu Igor Dodon si Vlad Plahotniuc, lucru negat de cei din urma. In iunie, Biroul migratie si azil al MAI a anuntat ca profesorii turci expulzati ilegal in 2018 din tara noastra au dreptul sa intre in Republica Moldova. Decizia a fost luata dupa ce au fost revizuite actele administrative emise in privinta acestora si au fost anulate deciziile de declarare a profesorilor drept persoane indezirabile. Hotararea insa nu are niciun efect asupra situatiei in care se afla acum acei oameni, care raman dupa gratii si a familiilor lor, care se declara distruse.