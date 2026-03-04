Pe râul Nistru sunt efectuate lucrări de spargere a gheții. Responsabilii de la Bacul Molovata vin cu atenționări - VIDEO

Facebook / Imagine simbol

Pe râul Nistru sunt efectuate lucrări de spargere a gheții pentru a asigura buna desfășurare a activității de transport fluvial. În acest context, responsabilii de la Bacul Molovata vin cu atenționări către populație. PRO TV Pescarii, dar și persoanele care se află în apropierea apei, sunt atenționați că gheața este instabilă și prezintă pericol sporit. Astfel, cetățenii sunt îndemnați: - să evitate deplasarea pe gheață; - să respecte măsurile de siguranță; - să informeze și alte persoane despre riscurile existente.