Doi șoferi care conduceau sub influența substanțelor narcotice au fost trași pe dreapta de polițiști, în urma unor controale desfășurate în municipiul Chișinău și în raionul Comrat.

Primul caz a fost înregistrat în comuna Codru, unde polițiștii au stopat un automobil de marca BMW, condus de un bărbat de 36 de ani. În urma suspiciunilor privind starea acestuia, șoferul a fost escortat la Dispensarul Republican de Narcologie pentru efectuarea testelor medicale. Rezultatul a indicat prezența marijuanei în organism.

Un al doilea caz a fost documentat în satul Chirsova, din apropierea orașului Comrat. Aici, polițiștii au stopat un automobil Mitsubishi, condus de un bărbat de 44 de ani, care manifesta un comportament suspect la volan. În urma examinării medicale, rezultatul testării a confirmat, de asemenea, consumul de marijuana.

Potrivit legislației în vigoare din Republica Moldova, cei doi șoferi riscă o amendă cuprinsă între 75.000 și 125.000 de lei, închisoare de la 1 la 3 ani, iar în ambele cazuri anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.