Autoritățile au decis suspendarea temporară a pescuitului pe un sector important al fluviului Nistru, ca măsură de precauție menită să protejeze sănătatea populației și mediul înconjurător. Restricția se aplică pe porțiunea dintre satul Naslavcea și lacul de acumulare Dubăsari, inclusiv, în perioada 13 martie – 1 aprilie 2026, din cauza petelor uleioase depistate pe râul Nistru.

Decizia a fost luată în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, aprobat prin Hotărâre de Guvern, și are ca scop prevenirea unor posibile riscuri pentru populație. În acest interval, este limitat dreptul la pescuit sportiv, amator și de agrement pe sectorul menționat al fluviului Nistru.

Potrivit autorităților, controlul privind respectarea prevederilor ordinului va fi asigurat de Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

Reprezentanții instituțiilor responsabile avertizează că nerespectarea acestor restricții atrage răspundere conform legislației în vigoare.

Ordinul a intrat în vigoare la data semnării și rămâne aplicabil până la 1 aprilie 2026, perioadă în care autoritățile vor monitoriza situația pe sectorul vizat al fluviului.

Totul a început zilele trecute, când ministerul Mediului a anunțat că mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropeiere de Naslavcea. Petele au fost surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele. Potrivit Ucrainei petele au apărut după atacul Rusiei asupra hidrocentralei din Ucraina, combustibilul ajuns în râul Nistru continuă să fie transportat de curentul apei. Astfel, acest lucru are impact direct asupra cetățenilor Republicii Moldova, anunță ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

La 12 martie 2026, a avut loc o ședință extraordinară a Comisiei Nistrului pentru sincronizarea acțiunilor serviciilor ucrainene și moldovenești de localizare a poluării și minimizare a posibilelor consecințe asupra mediului.

Astăzi, a fost instituit cod galben de alertă pentru locuitorii din Naslavcea după ce datele de laborator privind apa din râul Nistru au arătat depășirea limitelor admise.

