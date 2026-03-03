În perioada 5–28 februarie, inspectorii de patrulare din cadrul Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat acțiuni ample de prevenire și combatere a utilizării telefoanelor mobile în timpul conducerii vehiculelor. În urma controalelor efectuate în trafic, 2.422 de conducători auto au fost depistați folosind telefonul mobil în timp ce se aflau la volan. Toți șoferii au fost sancționați.

Potrivit autorităților, folosirea telefonului în timpul șofatului reduce semnificativ capacitatea de reacție, afectează atenția distributivă și crește considerabil riscul producerii accidentelor rutiere. Specialiștii atrag atenția că doar câteva secunde de neatenție pot face diferența între un drum sigur și o tragedie.

Reprezentanții INSP fac apel către toți participanții la trafic să manifeste responsabilitate și să evite orice sursă de distragere în timpul condusului.