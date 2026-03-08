Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și-a exprimat respectul și aprecierea pentru contribuția, dedicarea și impactul pe care femeile le au în societate și în sectorul energetic, printr-un mesaj publicat pe rețelele sale sociale.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Femeile aduc în domeniul energetic nu doar competență și profesionalism, ci și viziune, echilibru și determinare. Prin munca lor – în inginerie, cercetare, management, administrație sau politici publice – ele contribuie la modernizarea sistemului energetic și la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova”.

Totodată, el a prezentat o statistică potrivit căreia aproximativ 22% dintre specialiștii din domeniul energetic sunt femei, subliniind contribuția valoroasă a acestora la dezvoltarea sectorului, dar și rolul important al femeilor în viața de zi cu zi.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Prin grijă, inspirație, inteligență și putere interioară, femeile fac ca lumea din jurul nostru să devină mai vie, mai dinamică și mai plină de sens. Datorită lor, viața însăși capătă mai multă energie. Fără femei, energia nu ar avea aceeași forță de a renaște și a propulsa schimbările și renovarea”.

La final, acesta le-a urat tuturor femeilor sănătate, inspirație și energia necesară pentru a-și transforma în realitate toate planurile și aspirațiile.