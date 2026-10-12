Peste 4.420 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere au fost documentate de polițiști în weekend. Cei mai mulți șoferi au fost sancționați pentru depășirea vitezei, nerespectarea indicatoarelor și oprirea în locuri interzise.

Potrivit poliției, 61 de șoferi au fost înlăturați de la volan, după ce au fost depistați în stare de ebrietate, iar alți 1.743 au fost sancționați pentru depășirea limitei de viteză.

Sute de șoferi, sancționați pentru nerespectarea regulilor

Alți 864 de conducători auto nu au respectat indicatoarele de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor, iar 662 au oprit în locuri interzise.

Totodată, 75 de șoferi nu au acordat prioritate pietonilor.

Amenzi pentru lipsa centurii și folosirea telefonului la volan

Alte 749 de persoane au fost sancționate pentru că nu purtau centura de siguranță sau foloseau telefonul în timpul conducerii.

De asemenea, 162 de șoferi au fost amendați pentru lipsa reviziei tehnice anuale și/sau a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, iar 108 au încălcat regulile privind dreptul de a conduce.