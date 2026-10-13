Peste 761.000 de pasageri au călătorit pe cale aeriană în septembrie 2026 din Republica Moldova, cu 17,9% mai mulți față de aceeași perioadă a anului trecut, anunță Autoritatea Aeronautică Civilă.

Potrivit datelor privind evoluția transportului aerian, Antalya a fost cea mai solicitată destinație, cu 119.366 de pasageri. Pe locul doi s-a situat Istanbul, cu 65.581 de pasageri, în creștere cu 12,8% față de septembrie 2025.

Topul este completat de Tel Aviv, cu 31.644 de pasageri, în creștere cu 39,3%, Londra – cu 30.734 de pasageri, Sharm El Sheikh – cu 25.182 de pasageri, în creștere cu 21,7%, și Heraklion – cu 24.398 de pasageri, cu 6,8% mai mulți decât în aceeași lună a anului trecut.

În septembrie au fost înregistrate 4.936 de mișcări de aeronave, cu 5,2% mai multe comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În ceea ce privește punctualitatea zborurilor, 77% dintre aterizări au fost operate la timp, dintr-un total de 2.469 de mișcări de aeronave. Totodată, 80% dintre decolări au respectat orarul, dintr-un total de 2.465 de mișcări.