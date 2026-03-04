În luna februarie 2026, S.A. „Energocom” a achiziționat un total de 420,508 mii MWh de energie electrică, provenind atât din producția internă, cât și din import, potrivit unui comunicat al companiei. Prețul mediu ponderat al energiei achiziționate a fost de 123,80 EUR/MWh.

Din totalul energiei, 55,11% a fost acoperit prin importuri, iar 44,89% a provenit de la producătorii locali. În ceea ce privește sursele de aprovizionare, 37,35% din energie a fost procurată prin contracte bilaterale cu furnizori și producători din România, iar 17,76% a fost achiziționată prin platformele de tranzacționare BRM și OPCOM.

Energocom precizează că aceste costuri de achiziție nu includ taxe și cheltuieli suplimentare, precum transportul energiei, rezervarea capacității sau alte costuri logistice asociate.