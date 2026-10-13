Ploile anunțate pe întreg teritoriul Republicii Moldova pot îngreuna circulația și crește riscul de accidente. Poliția îndeamnă șoferii să reducă viteza și să păstreze distanța față de mașinile din față, iar pietonii să traverseze strada doar prin locurile permise.

Potrivit poliției, drumul umed mărește distanța de frânare, iar ploaia reduce vizibilitatea. Șoferii sunt îndemnați să folosească luminile de întâlnire pentru a fi mai ușor observați în trafic.

Recomandări pentru pietoni

Pietonii trebuie să se asigure că sunt observați de conducătorii auto înainte de a păși pe carosabil.

Poliția recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste prudență sporită și să adapteze comportamentul la condițiile meteo.

Câte grade vor fi joi

Meteorologii prognozează ploi slabe, iar temperaturile vor ajunge la 18 grade în sud, 16 grade în centru și 13 grade în nord. La Chișinău se vor înregistra până la 16 grade.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 7 grade, ziua termometrele vor indica 13 grade.

În centru, noaptea se prognozează 9 grade, iar maxima zilei va fi de 16 grade.

În sud, noaptea se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 18 de grade.

În capitală, minima va fi de 12 grade, ziua se așteaptă 16 grade.

În următoarele zile, vremea nu se va schimba esențial.

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