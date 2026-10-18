Poliția îndeamnă șoferii și pietonii să manifeste prudență în trafic, în contextul avertizării meteorologice de cod galben de ploi puternice, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova din această seară, de la ora 18:00, până mâine, la aceeași oră.

Pentru a preveni accidentele rutiere, oamenii legii le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza și să o adapteze la condițiile meteo și de drum. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să păstreze o distanță mai mare față de mașina din față și să evite depășirile și frânările bruște, întrucât carosabilul umed poate favoriza derapajele.

Poliția le recomandă pietonilor să traverseze strada doar prin locurile permise și numai după ce se asigură că o pot face în siguranță.

Oamenii legii îndeamnă toți participanții la trafic să fie responsabili și să respecte regulile de circulație. În situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul 112.

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