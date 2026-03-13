Începând de sâmbătă, 14 martie, ora 16:00, și până duminică, 15 martie, ora 01:30, Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din Chișinău va fi gazda unei producții cinematografice speciale. Primăria municipiului anunță că accesul pe locație va fi permis exclusiv echipei de filmare și vehiculelor tehnice, fără a perturba traficul pietonal sau rutier.

Municipalitatea precizează că perimetrul scenei și al zonei filmărilor va fi delimitat temporar pentru siguranța participanților, iar în cadrul producției este prevăzută și o tragere de foc de artificii, utilizată exclusiv pentru efecte cinematografice și sub supravegherea personalului responsabil.

La eveniment vor participa peste 250 de persoane, iar autoritățile asigură că filmările se vor desfășura în condiții de siguranță, respectând regulile de ordine publică.

Această inițiativă face parte dintr-un proiect cinematografic care va aduce în prim-plan atmosfera și peisajele capitalei, contribuind la promovarea Chișinăului prin arta cinematografică.