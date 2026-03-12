În ultimele zile, polițiștii Secției Asigurarea Ordinii Publice din cadrul Inspectoratul Național de Securitate Publică au desfășurat patrulări în zonele cu risc sporit din municipiul Chișinău, în cadrul unei operațiuni de prevenire și combatere a traficului și consumului de droguri.

În timpul controalelor, poliția a depistat mai mulți bărbați care dețineau substanțe narcotice și dispozitive artizanale folosite pentru consumul de droguri. Printre cazurile semnalate se numără un bărbat de 41 de ani de pe strada Calea Orheiului, prins cu PVP, cunoscută sub denumirea populară de „sare”, precum și un tânăr de 29 de ani de pe Calea Basarabiei, depistat cu un pachețel de PVP și un dispozitiv artizanal.

De asemenea, un alt bărbat de 29 de ani, tot de pe Calea Orheiului, a fost găsit în posesia a 15 pachețele de mefedronă, iar la intersecția străzilor Florilor cu Calea Orheiului un bărbat de 41 de ani a fost surprins cu PVP și un dispozitiv pentru consumul de droguri.

În alte situații, polițiștii au depistat un bărbat de 35 de ani pe strada Tighina cu PVP, un bărbat de 51 de ani pe Calea Basarabiei cu 14 pachețele de PVP și un bărbat de 45 de ani pe strada Ismail, de asemenea cu PVP.

Toate substanțele ridicate au fost transmise spre expertiză, iar persoanele implicate sunt documentate conform legislației în vigoare.