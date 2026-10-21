Moldova și-a retras polițiștii de frontieră și vameșii din patru puncte cu Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Interne, care a mai precizat că se discută cu Kievul pe ca grănicerii ucraineni să efectueze controlul comun, dar pe teritoriul țării noastre. Măsurile sunt luate pentru a-i proteja de eventuale atacuri aeriene, în contextul războiului din țara vecină.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „O altă măsură care a fost dispusă ține de retragerea angajaților Poliției de Frontieră și a Serviciului Vamal, din punctele de control comun care se aflau pe teritoriul Ucrainei. La moment, această acțiune a fost realizată în 4 puncte de trecere a frontierei și suntem în discuții inclusiv cu partea ucraineană, pentru ca și reprezentanții serviciului de graniceri din partea ucraineană să treacă pe teritoriul Republicii Moldova, așa încât controlul comun să fie realizat în același mod.”

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Cele patru punctele de frontieră în care au fost aplicate aceste măsuri sunt: Giurgiulești–Reni și Palanca–Maiaki–Udobnoe – amplasate în sudul țării, dar și Briceni–Rossoșani și Criva–Mămăliga – din nordul republicii. Vameșii și polițiștii noștri de frontieră, care activau pe teritoriul Ucrainei în cadrul controlului comun, s-au retras pe teritoriul național. Ei continuă să-și desfășoare activitatea doar că în infrastructura existentă din Republica Moldova. Măsurile sunt temporare, pentru o perioadă de 90 de zile – precizeaza Serviciul Vamal într-un răspuns pentru PROTV. Republica Moldova are 67 de posturi vamale cu Ucraina. Dintre acestea, doar 7 sunt cu control coordonat.”

Ministrul de Interne nu exclude că și la alte puncte de trecere vor fi luate astfel de măsuri de securitate.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „Astea ar fi minimul de măsuri necesare pentru a reduce din riscurile asociate războiului din Ucraina și a atacurilor care se produc în imediata vecinătate a frontierei de stat a Republicii Moldova.”

Decizia a fost luată în urma mai multor atacuri rusești ale infrastructurii ucrainene, în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Pe 5 octombrie, un polițist de frontieră a fost rănit în urma unui incident grav la punctul Palanca-Maiaki-Udobnoe.