Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Un asemenea proiect a fost aprobat astăzi în cadrul ședinței de Guvern, ce prevede susținerea economiei naționale.

Potrivit proiectului, vor fi stabilite reguli mai clare privind administrarea Portului. Astfel, fiecare parte va avea responsabilități bine definite, ceea ce înseamnă o administrare mai transparentă și mai eficientă.

„Un element important este alinierea regulilor vamale și fiscale la standardele Uniunii Europene, ceea ce va face Portul mai atractiv pentru investitori. De menționat că modificările adoptate nu prevăd introducerea unor taxe sau obligații suplimentare pentru companiile care activează în Port. Datorită modificărilor, Portul va putea funcționa și după anul 2030, când expiră perioadă prevăzută de reglementările în vigoare. Activitatea va continua fără întreruperi, iar investitorii vor avea stabilitate pe termen lung”.

Portul Giurgiulești reprezintă principalul punct de acces al Republicii Moldova la transportul maritim și fluvial internațional. Împreună cu Portul de pasageri și mărfuri Giurgiulești, acesta formează complexul portuar Giurgiulești – un nod logistic esențial pentru comerțul extern al țării. La sfârșitul anului 2025, în calitate de rezidenți ai PILG erau înregistrate 74 de companii, cu un număr de aproximativ 800 de angajați.

La 31 decembrie 2025, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a semnat acordul de vânzare a companiei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, către Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța.

Luna trecută, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) urma să finalizeze vânzarea Danube Logistics, astfel Portul Internațional Liber Giurgiulești (GIFP), vi fi preluat de către Portul Constanța, deținut de statul român. Tranzacția subliniază parteneriatul strategic dintre România și Republica Moldova, sprijinind legături economice și comerciale mai profunde.

