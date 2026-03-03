Începând cu 03 martie 2026, Î.S. Poșta Moldovei anunță sistarea recepționării tuturor trimiterilor poștale internaționale, inclusiv scrisori, colete și servicii EMS, către mai multe țări din Orientul Mijlociu, printre care Israel, Iraq, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Lebanon, Iordania, Qatar și Bahrain. Măsura este aplicată pe o perioadă nedeterminată.

Autoritatea poștală explică că decizia survine în urma suspendării traficului aerian către aceste destinații, ceea ce face imposibilă livrarea sigură a expedierilor internaționale.

Clienții care doresc să trimită colete sau scrisori către aceste țări sunt rugați să verifice alternativele disponibile sau să aștepte reluarea serviciului. Poșta Moldovei precizează că va oferi informații suplimentare despre reluarea expedierilor prin intermediul canalelor oficiale de comunicare ale instituției.