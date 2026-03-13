Directorul general al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, informează consumatorii despre platforma e-Carburanți, un instrument online prin care pot fi verificate în timp real prețurile la benzină și motorină afișate de stațiile PECO din întreaga țară.

Într-un video, directorul ANRE explică pas cu pas cum consumatorii pot utiliza această platformă. Taran a menționat că platforma oferă acces rapid la informații transparente despre prețuri și în acest fel informează consumatorii despre piața produselor petroliere.

Ieri, au apărut informații că mai multe stații PECO din țară, dar și capitală au rămas fără motorină, asta deși autoritățile spun că livrările continuă în regim normal și stocuri sunt pentru cel puțin 15 zile.

Dorin Junghietu a scris într-o postare pe Facebook că există stații care temporar nu comercializează motorină, pentru că prețul plafon stabilit de ANRE nu le acoperă toate costurile, însă autoritățile nu pot interzice acest lucru pentru că operatorii economici au dreptul la libertatea activității de întreprinzător.

De aproape două săptămâni, ANRE anunță majorarea prețului la carburanți. Mâine, un litru de motorină va costa aproape 25, 47 de lei, cu 64 de bani mai mult decât astăzi, iar benzina se va scumpi cu 33 de bani și va costa 25,80. În același timp, premierul Alexandru Munteanu îndeamnă la calm și spune că rezerve sunt de carburanți sunt destule. Ce ține de preț însă, acesta depinde doar de evoluția pieții internaționale.

Citeste si : „Nu aveam motorină de patru zile”: mai multe stații PECO din țară, dar și capitală au rămas fără motorină, deși autoritățile spun că livrările continuă în regim normal - VIDEO

Potrivit ministrului Energiei, evoluția prețurilor la carburanți, inclusiv la benzină, despre care se speculează că ar putea ajunge la 30 de lei per litru, depinde în mare măsură de situația de pe piețele internaționale și de evoluțiile geopolitice. Întrebat despre măsurile care ar putea fi luate pentru a atenua impactul asupra consumatorilor, Junghietu a evitat să ofere un răspuns clar.

Citeste si : Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO