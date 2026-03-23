Într-un interviu recent cu Lorena Bogza, preotul Maxim Melinte de la biserica Acoperemântul Maicii Domnului a vorbit despre parcursul său spiritual, despre decizia de a trece împreună cu comunitatea sa la Mitropolia Basarabiei și despre rolul preotului în societatea contemporană.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Ați devenit parohul bisericii Acoperemântul Maicii Domnului în 2010, iar din 10 decembrie 2023 ați trecut împreună cu comunitatea la Mitropolia Basarabiei. Știu că a fost greu acest drum, știu că ați povestit că au încercat să vă corupă ca să vă întoarceți, dar nu s-a reușit. Ați rămas pe poziție.”

Maxim MELINTE, PREOT: : „Asta să fie clar că nu m-am vândut, pentru că dacă m-ar interesa banii aș negocia. Că ei spun că pentru 30 de mii m-am vândut, că am vândut biserica, că m-am vândut la români, așa îmi spun. La toți le zic, oameni buni, eu tot același Maxim Melinte am rămas, tot aceeași Liturghie slujesc.”

În ceea ce privește implicarea civică și atitudinea sa față de evenimentele sociale și politice, preotul a explicat.

Maxim MELINTE, PREOT: „Mereu primesc aceste reproșuri că nu am ce căuta în politică și mă bag în ceea ce nu trebuie să mă bag. Este o mentalitate pur sovietică. În perioada sovietică preoții au fost lipsiți de dreptul de a vorbi. Regimul sovietic a eliminat intelectuali, elita și din rândul medicilor, învățătorilor, savanți. Au fost considerați elemente dușmănoase împreună cu preoții și trimiși în Siberia, închiși sau impuși să lucreze pentru sistem.”

El a mai adăugat că rolul bisericii este mult mai profund decât simpla administrare a ritualurilor.

Maxim MELINTE, PREOT: „Preotului i-a fost interzis să vorbească, dar biserica pentru asta și este ca să învețe. Mergeți și învățați toate popoarele, așa spune Hristos, vestiți Împărăția Mea. Dacă preotului acest lucru i-a fost lipsit, lui i-a rămas doar să dea cu cadelnița. Avem ceea ce avem acum. Lumea vede biserica ca o instituție publică care prestează servicii – nuntă, botez, mort și episodic pentru sănătate, pentru succes, pentru sfințirea mașinii și apartamentului și asta. Relația cu Dumnezeu noi nu am restabilit după 89 pentru că ne-am bucurat că ne-au dat voie să intrăm în biserică, dar nu ne-am asumat rolul de învățători.”

