Un moldovean de 30 de ani și-ar fi înjunghiat mortal iubita de 21 de ani, după ce aceasta a aflat că el este căsătorit și l-a părăsit. Tragedia s-a întâmplat în regiunea Moscovei.

Potrivit presei ruse, tânăra este originară din regiunea transnistreană și a venit la Moscova pentru îmbina studiile cu munca. Acolo l-a cunoscut pe moldovean care venise din Irlanda la muncă în construcții.

Ulterior, fata a aflat că el este căsătorit și are un copil și s-a despărțit. Însă, bărbatul n-a acceptat acest lucru și a atacat-o pe fată chiar în fața casei unde locuia. A înjunghiat-o în spate de câteva ori. Tânăra a murit.

Ucigașul a zburat imediat în Turcia. Acesta este arestat în lipsă.

Am solicitat o reacție de la responsabilii Ministerului de Externe, însă deocamdată nu ne-au răspuns.