Președintele Maia Sandu i-a invitat pe președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, la evenimentele dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova, programate pentru 27 august, la Chișinău. Cei doi șefi de stat din țările vecine nu au confirmat, deocamdată, dacă vor participa la manifestații.

Potrivit Președinției Republicii Moldova, Maia Sandu i-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, și pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la manifestațiile dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova.

Președinția anunță că agenda vizitei și oportunitățile pentru presă vor fi comunicate separat.

35 de ani de la proclamarea Independenței

Republica Moldova marchează pe 27 august, 35 de ani de la proclamarea independenței. Declarația de Independență a fost adoptată de Parlament la 27 august 1991, după destrămarea Uniunii Sovietice.

Manifestări la Chișinău

Pe 27 august, în Piața Marii Adunări Naționale și în alte locații din Chișinău vor avea loc mai multe evenimente dedicate celor 35 de ani de Independență.

Programul va începe dimineața cu depuneri de flori, iar la ora 16:30 este programată parada militară, cu peste 2.000 de militari și peste 100 de unități de tehnică militară și specială. Seara, de la ora 18:00, în PMAN va avea loc un concert cu participarea mai multor artiști autohtoni, printre care Zdob și Zdub.

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