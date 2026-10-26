Prețurile reglementate la gazele naturale din Republica Moldova urmează să fie ajustate trimestrial, începând cu anul 2027. Modificarea este prevăzută de amendamentele la Legea privind gazele naturale și are drept scop reflectarea mai rapidă a evoluțiilor de pe piață și limitarea acumulării devierilor tarifare.

Subiectul a fost discutat de conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional, în cadrul misiunii desfășurate în Republica Moldova în perioada 21–28 octombrie.

De ce se schimbă frecvența ajustărilor

Potrivit ANRE, mecanismul de ajustare trimestrială va permite ca prețurile reglementate să reflecte mai prompt schimbările costurilor de achiziție a gazelor naturale.

În prezent, modificările costurilor de procurare și diferențele dintre cheltuielile efective și cele incluse în tarife pot duce la acumularea unor devieri tarifare. Acestea sunt reflectate ulterior în prețurile aprobate, ceea ce poate determina ajustări mai mari.

Prin actualizarea trimestrială, autoritățile urmăresc să limiteze acumularea acestor diferențe și să adapteze mai rapid prețurile la evoluțiile pieței.

Tarifele la energie, discutate cu FMI

În cadrul întrevederii au fost analizate și ajustările recente ale tarifelor la gazele naturale și energia termică, inclusiv factorii care au determinat modificările și impactul acestora asupra consumatorilor casnici și noncasnici.

Totodată, reprezentanții ANRE au discutat cu experții FMI despre perspectivele prețurilor la energia electrică, în contextul schimbărilor de pe piețele regionale și al creșterii costurilor de procurare.

ANRE precizează că monitorizarea evoluțiilor din sectorul energetic și aplicarea transparentă a cadrului de reglementare sunt importante pentru asigurarea unei mai mari predictibilități a tarifelor.

Ajustarea trimestrială nu înseamnă automat că gazul se va scumpi de patru ori pe an. Prețul poate crește sau scădea, în funcție de costurile de achiziție și de ceilalți factori luați în calcul la stabilirea tarifelor.

Gazul s-ar putea scumpi din nou până la sfârșitul anului

Din 1 octombrie, un metru cub de gaze costă 26 de lei și 14 bani, cu TVA inclus. Autoritățile spun că o nouă ajustare până la sfârșitul anului nu este exclusă și va depinde de evoluția prețurilor de achiziție.

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