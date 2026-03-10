În luna februarie 2026, prețurile medii de consum s-au majorat, iar inflația anuală a ajuns la 5,1%, anunță Biroul Național de Statistică.

Astfel, prețurile medii de consum s-au majorat față de luna ianuarie 2026 cu 0,5%, față de luna decembrie 2025 cu 1,4% și față de luna februarie 2025 cu 5,1%.

Potrivit BNS, a fost înregistrată majorarea prețurilor la produsele alimentare cu circa 1,4%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,5%, majorarea prețurilor la bunurile nealimentare cu circa 0,6%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,2% și diminuarea prețurilor la serviciile prestate populației cu circa 1,0%, determinând micșorarea prețurilor medii de consum cu 0,3%.

În perioada de analiză majorări mai accentuate ale prețurilor la produsele alimentare au fost înregistrate la legume – cu 11,5%, fructe – cu 1,4%, ouă de găină – cu 1,1%.

La bunurile nealimentare, în perioada raportată, majorări mai importante ale prețurilor medii de consum au fost marcate la combustibili și carburanți – cu 2,6% (inclusiv la motorină – cu 5,8% și benzină – cu 3,9%).

La serviciile prestate populației, în luna februarie față de ianuarie curent, prețurile medii s-au redus în special ca urmare a diminuării tarifelor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale – cu 12,4% și a energiei termice – cu 9,7%.

„În calcul anual, prețurile medii la produsele alimentare s-au majorat cu 6,9%, la bunurile nealimentare cu 1,9%, iar la serviciile prestate populației cu 7,0%. La produsele alimentare, pe parcursul ultimelor 12 luni, cele mai accentuate creșteri au fost înregistrate la: ouă – cu 30,6%, fructe – cu 20,7%, legume – cu 13,2%, ulei vegetal – cu 8,9%, pâine – cu 5,8%, lapte și produse lactate – cu 4,3%", se mai arată în datele BNS.