Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere oficială cu Giuseppe Cavo Dragone, Șeful Comitetului Militar al NATO, în cadrul căreia discuțiile s-au axat pe evoluțiile de securitate din regiune și pe întărirea cooperării dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică.

Consolidarea rezilienței și combaterea amenințărilor hibride

În cadrul întrevederii, oficialii au abordat consolidarea rezilienței naționale, combaterea amenințărilor hibride și progresele în modernizarea sectorului de apărare și securitate. De asemenea, a fost remarcată capacitatea Republicii Moldova de a face față interferențelor și propagandei externe, în special din partea Federației Ruse, mai ales în contextul recentelor procese electorale.

Angajament ferm pentru cooperarea internațională și sprijinul NATO

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a reconfirmat angajamentul țării noastre de a consolida dialogul și cooperarea cu partenerii internaționali, subliniind importanța sprijinului NATO pentru dezvoltarea capacităților naționale de securitate și apărare și pentru întărirea rezilienței instituționale.

Peste 30 de ani de cooperare cu NATO

Deschiderea NATO pentru aprofundarea parteneriatului

La rândul său, Giuseppe Cavo Dragone a evidențiat deschiderea Alianței pentru aprofundarea parteneriatului cu Republica Moldova și pentru susținerea eforturilor autorităților de la Chișinău de consolidare a sistemului național de securitate, precizând că acest parteneriat respectă pe deplin statutul de neutralitate al țării.

Relația Republicii Moldova cu NATO

Republica Moldova colaborează cu NATO de peste 30 de ani, încă de la începutul anilor 1990, imediat după proclamarea independenței. Relația dintre Chișinău și Alianța Nord-Atlantică s-a dezvoltat în cadrul Parteneriatului pentru Pace, program prin care statele neutre sau non-membre pot beneficia de instruire, asistență tehnică și cooperare militară fără a adera formal la NATO.

În acest timp, Republica Moldova a primit sprijin semnificativ în consolidarea capacităților naționale de securitate și apărare, modernizarea structurilor militare și instruirea personalului. Colaborarea a inclus, de asemenea, dezvoltarea logisticii militare, întărirea apărării cibernetice, combaterea dezinformării și sprijin pentru gestionarea situațiilor de criză.

Alianța Nord-Atlantică susține totodată reformele democratice și respectarea statului de drept, contribuind la consolidarea rezilienței instituțiilor și protecția populației împotriva amenințărilor hibride. Cooperarea respectă în mod strict statutul de neutralitate al Republicii Moldova, iar parteneriatul a fost adaptat constant pentru a răspunde provocărilor regionale și globale, inclusiv în contextul tensiunilor din vecinătatea Estică a Europei.