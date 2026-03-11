Ion Ceban a venit cu o reacție după declarațiile ministerului Mediu despre petele uleioase depistate pe râul Nistru și acuză autoritățile că de fapt despre problemă s-ar fi știut mai devreme, însă au trimis echipa de verficare, ieri, la 10 martie: „Din informațiile pe care le deținem, problema apei de la Naslavcea a apărut încă sâmbătă, 7 martie, iar, dacă guvernarea probabil se odihnea, cei de la Mediu au trimis echipa abia ieri, 10 martie, pentru a lua probe”, afirmă primarul capitalei. Contactați de PRO TV, ministrul Mediului Gheorghe Hajder a respins acuzațiile lui Ion Ceban.

Într-o postare pe Facebook, Ceban acuză Guvernul că n-ar fi comunicat cu administrația publică locală și nu a informat publicul: „Astăzi am trimis de urgență echipele de la Apă-Canal către Naslavcea, pentru a verifica cursul apei, probele și pentru a vedea singuri care este situația. Ieri, colegii și specialiștii au analizat situația în regiunea Vadul lui Vodă, iar totul era normal”.

Totodată, acesta a menționat că astăzi ar fi aparut careva informații la mai multe instituții municipale, precum că ar trebui să fie un plan de intervenție în caz de necesitate și se închide apa: „Sper că această acțiune nu este o rea intenție din partea guvernării, prin care să ni se impună să deconectăm apa, pentru a distrage atenția de la problema combustibilului, de la majorarea prețurilor la benzină și motorină și de la lipsa stocurilor”.

De asemenea, Ceban a venit cu un comentariu după declarațiile Ministerului Mediu și spune că ei nu ar avea idee despre ce vorbesc: „Dacă totul este normal, atunci de ce au deconectat apa la Bălți și Soroca?”.

Contactați de PRO TV, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder ne-a comunicat că autoritățile au intervenit din primele ore decând a fost identificată problema, iar primarul Ion Ceban nu ratează nicio ocazie să facă „dividente politice”.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „În timp ce instiuțiile statului depun efort ca să rezolve această problemă încă din primele ore decând a fost identificată, domnul Ceban nu face altceva decât să câștige dividente politice din orice, deci nu ratează nicio ocazie din orice subiect. Personal consider mult prea iresponsabil pentru un primar, luând în considerare că această problemă vizează partea de nord a țării”.

Ministrul Mediului a venit cu declarații, astăzi, după ce pe râul Nistru au apărut pete uleioase și spune că ieri au fost colectate analizele și urmează să fie rezultatele în urma acestor scurgeri. Totodată, acesta a asigurat cetățenii că în următoarele ore vor fi instalate filtre în zona Cosăuți pentru a colecta deșeurile.

Ieri, ministerul Mediului a anunțat că mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropeiere de Naslavcea. Petele au fost surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele.

„Un fenomen neobișnuit, frumosul Nistru s-a acoperit cu pete uleioase. E ca și cum cineva a vărsat în apă motorină sau benzină.”

Primăria municipiului Soroca a anunțat că petele au ajuns până la Soroca și Otaci și au îndemnat oamenii să nu folosească apă din Nistru pentru uz casnic, la adăparea animalelor sau alte activități, până la clarificarea situației.

Potrivit Ministerului Mediului au fost prelevate probe de apă din mai multe puncte, iar rezultatele testelor vor fi comunicate ulterior.

De asemenea, Administrația Națională Apele Moldovei a luat legătura cu partea ucraineană, pentru a afla informații despre originea și impactul scurgerilor. Se presupune că petele ar putea fi legate de atacurile aeriene din acest weekend, asupra centralei Novodnestrovsk.