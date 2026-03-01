Maestrul Eugen Doga ar fi împlinit astăzi 89 de ani.

Compozitorul s-a nascut la 1 martie 1937, in satul Mocra, raionul Ribnita. Este laureat a multor distinctii si premii, precum „Scoica de Argint” la Festivalul International de Film de la San Sebastian pentru muzica din filmul Lautarii, „Scoica de Aur”, pentru coloana sonora a filmului Satra, Ordinul Republicii, Ordinul Steaua Romaniei in grad de ofiter, Medalia "Mihai Eminescu" si Medalia de Aur "Omul secolului XX".

La 30 decembrie 1991, compozitorul Eugen Doga a fost ales ca membru titular al Academiei de Stiinte a Moldovei. De asemenea, Institutul International de Cinematografie din Moscova i-a conferit titlul de Doctor honoris causa. Anul 2007 a fost declarat de autoritatile Republicii Moldova drept „Anul Eugen Doga”.

Mestrul este autor al unor lucrari valoroase in genul muzicii de estrada, de film si de scena. In afara de preocuparea sa de cinema, este autor al mai multor compozitii originale (cantece devenite slagare, lucrari camerale si balet).

Anul 2017 a fost marcat in cultura ca anul Eugen Doga. Celebrul vals al Maestrului, din filmul „Gingasa si tandra mea fiara” este a patra capodopera muzicala a secolului 20, prin decizia UNESCO.

Maestrul Eugen Doga s-a stins din viață pe 3 iunie, la vârsta de 88 de ani.

La 5 iunie 2025, compozitorul Eugen Doga a fost condus pe ultimul drum și a fost zi de doliu național în Republica Moldova. Drapelele de stat au fost coborâte în bernă. Maestrul a fost înmormântat la Cimitirul central din capitală.

