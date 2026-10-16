Au apărut primele imagini cu aparatul de zbor fără pilot care s-a prăbușit și a explodat pe un câmp dintre localitățile Codrenii Noi și Scăieni, raionul Dondușeni. Polițiștii se află la fața locului, unde examinează zona și încearcă să stabilească toate circumstanțele incidentului.

Potrivit Poliției, aparatul de zbor a fost depistat la scurt timp după ce s-a prăbușit și a explodat. Preliminar, nu au fost raportate victime.

Specialiștii urmează să examineze drona

La fața locului urmează să intervină specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției, care vor examina aparatul de zbor pentru a stabili natura acestuia și eventualele riscuri.

Între timp, organele de drept îndeamnă cetățenii să evite zona, să nu se apropie de fragmentele depistate și să nu le atingă. În cazul în care observă obiecte suspecte, oamenii sunt rugați să anunțe imediat Serviciul 112.

Aparatul de zbor, observat la Soroca

Anterior, publicația Observatorul de Nord și TVN a publicat imagini în care aparatul de zbor fără pilot este surprins în timp ce survolează spațiul aerian al Republicii Moldova, în raionul Soroca.

Primele imagini/ Poliția

Dronă/ TV Nord

Dronă/ TV Nord

Dronă/ TV Nord

Dronă/ TV Nord

Dronă/ TV Nord

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Patru survolări în noaptea de 15 spre 16 octombrie

Tot astăzi, alte patru cazuri de survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova au fost înregistrate, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

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Spațiul aerian al Republicii Moldova, încălcat în repetate rânduri de drone

În ultimele luni, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri de drone. Ultimul caz a fost înregistrat ieri. O dronă a intrat dinspre Odesa, fiind detectată de radare deasupra satului Purcari, din raionul Ștefan Vodă. Aparatul de zbor s-a aflat în spațiul nostru timp de opt minute, după care a părăsit teritoriul țării. Incidentul vine după ce, în weekend, o altă dronă s-a prăbușit într-o pădure din raionul Anenii Noi.

De la începutul invaziei ruse, circa 95 de drone și rachete au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova, unele dintre ele au căzut, explodând și provocând pagube. În timp ce autoritățile de la Chișinău afirmă că aparatele de zbor sunt de producție rusească, ambasadorul agreat Oleg Ozerov, a cerut dovezi.

Pe 5 octombrie, un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, după atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene. Proiectilul a ricoșat din pământ și a lovit un autocar, iar un polițist de frontieră a fost rănit. Acesta se află în stare stabilă, în afara oricărui pericol.

ISW: Rusia intensifică incursiunile în spațiul aerian al Moldovei și încearcă să le transforme într-o „normalitate”

Pe 3 octombrie, șase aparate, inclusiv muniții rătăcitoare de tip Banderol, au pătruns în spațiul aerian al țării și s-au prăbușit pe teritoriul Moldovei. În acest context, Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia ar încerca să transforme astfel de incidente într-o situație „normală”.

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ISW observă că majoritatea incursiunilor rusești anterioare au implicat câte un singur aparat de tip Geran sau Gerbera. Inclusiv în cazul incidentului din 30 septembrie, când o dronă, cel mai probabil rusească, s-a prăbușit în apropiere de Hîrbovăț, a fost implicat un singur aparat. Prin comparație, cele cinci aparate din 3 octombrie reprezintă o creștere semnificativă a numărului de mijloace aeriene care au ajuns în spațiul moldovenesc.

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Institutul notează că dronele rusești și fragmentele acestora au încălcat tot mai frecvent spațiul aerian al Republicii Moldova în ultimele luni. ISW estimează că între februarie 2022 și iulie 2026 au avut loc cel puțin 20 de astfel de încălcări, iar alte șapte au fost înregistrate doar din august 2026.

În baza acestei evoluții, ISW apreciază că incursiunile rusești tot mai frecvente și mai intense în spațiul aerian al Republicii Moldova și al statelor NATO sunt, cel mai probabil, parte a eforturilor Moscovei de a normaliza încălcările spațiului aerian.

Astfel, analiza ISW indică nu doar o repetare a incidentelor, ci și o creștere a frecvenței și a numărului de aparate implicate, ceea ce face ca incursiunile să devină tot mai greu de tratat drept incidente izolate.

Sursa foto: TV Nord